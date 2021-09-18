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برلماني بحريني: زيارة الملك حمد إلى مصر دفعة جديدة لعلاقات البلدين

11:40 ص السبت 18 سبتمبر 2021
برلماني بحريني: زيارة الملك حمد إلى مصر دفعة جديدة لعلاقات البلدين

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة- أ ش أ:

قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، النائب علي بن ماجد النعيمي، إن زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مصر تشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات والقائمة على رؤى متناغمة ومتوافقة بين عاهل البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الملك يحرص دائماً وأبداً على تعزيز وتقوية ما يربط البحرين ومصر في كافة القضايا.

وأضاف النعيمي أن التنسيق بين القيادة السياسية في البلدين يخدم القضايا العربية والإقليمية بما يضمن استقرار المنطقة والشرق الأوسط، لافتا إلى أن الزيارة لاقت ترحيبا كبيرا من كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، السبت.

وشدد النعيمي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وصولاً إلى مرحلة التكامل لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من تنمية على يد الرئيس السيسي.

هذا المحتوى من

الملك حمد بن عيسى آل خليفة مجلس النواب البحريني علي بن ماجد النعيمي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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