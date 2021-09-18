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بعد استدعاء فرنسا سفيرها.. أمريكا تؤكد: باريس شريك حيوي وأقدم حلفائنا

11:27 ص السبت 18 سبتمبر 2021
بعد استدعاء فرنسا سفيرها.. أمريكا تؤكد: باريس شريك حيوي وأقدم حلفائنا

نت برايس

واشنطن- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نت برايس، أن باريس تعد شريكا حيويًا وأقدم حليف لواشنطن، موضحا أن بلاده ستناقش مسألة صفقة الغواصات، على مستوى رفيع، مع الجانب الفرنسي، وكذلك في الجمعية العامة لأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بما يتماشى مع الشراكة الوثيقة والالتزام بالتعاون في مجموعة من القضايا ومنها منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال برايس ، في بيان عبر تويتر، إن "بلاده تتفهم موقف فرنسا وهي تولي قيمة كبيرة للعلاقات معها والتحالف عبر الأطلسي".

من جهة أخرى، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، قولها: "إنها تتفهم خيبة أمل باريس وتأمل أن تعمل مع الجانب الفرنسي لضمان إدراكه للقيمة التي توليها (كانبرا) للعلاقات الثنائية".

يأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الفرنسي ماكرون باستدعاء سفيري بلاده لدى كلا من الولايات المتحدة وأستراليا، إثر قرار الأخيرة فسخ عقدا لشراء غواصات فرنسية تقليدية ودخولها في حلف جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ"طعنة في الظهر" تتطلب قرارا استثنائيا.

هذا المحتوى من

نت برايس فرنسا أمريكا صفقة الغواصات الجمعية العامة لأمم المتحدة

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