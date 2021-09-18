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بن زايد وبارزاني يبحثان في لندن التطورات في الشرق الأوسط

11:22 ص السبت 18 سبتمبر 2021
بن زايد وبارزاني يبحثان في لندن التطورات في الشرق الأوسط

الشيخ محمد بن زايد

أبو ظبي/ لندن- (د ب أ):

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط .

وبحث بن زايد، على هامش زيارته لبريطانيا، مع بارزاني علاقات التعاون بين الإمارات والعراق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم السبت.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

محمد بن زايد الشرق الأوسط إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني

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