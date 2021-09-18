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إعصار "شانتو" يضرب وسط وشرق اليابان ويصيب 6 أشخاص

10:51 ص السبت 18 سبتمبر 2021
إعصار "شانتو" يضرب وسط وشرق اليابان ويصيب 6 أشخاص

إعصار شانتو

طوكيو- (د ب أ):

ضرب إعصار "شانتو" المناطق الغربية الواقعة، قبالة ساحل المحيط الهادي، في وسط وشرق اليابان، السبت، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بسبب الرياح القوية.

وقالت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، إنه من المتوقع أن يستمر الإعصار في التوجه شرقا وأن يضعف في وقت لاحق من اليوم. لكن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من استمرار مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات والموجات العالية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة في جنوب غرب جزيرة "كيوشو" الرئيسية، أمس الجمعة وتحرك شرقا، قبل أن يضرب منطقتي "شينكوكو" و"كينكي".

وفي ميامي، بمقاطعة "واكاياما"، أطاحت عاصفة ببلاط السقف من حوالي 50 منزلا وكسر زجاج النوافذ، صباح اليوم السبت، وإصابة مراهق، بشظايا الزجاج المتطايرة.

كما أصيب 5 أشخاص في كيوشو، بسبب الطقس العاصف، طبقا لعمال الإنقاذ.

وتعطلت خدمات القطارات بشكل واسع، بينما تم إلغاء الكثير من الرحلات.

إعصار شانتو اليابان اصابة أشخاص هيئة الأرصاد الجوية اليابانية

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