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الإمارات تلغي فحوصات كورونا لدخول أبوظبي

10:46 ص السبت 18 سبتمبر 2021
الإمارات تلغي فحوصات كورونا لدخول أبوظبي

الإمارات

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل دولة الإمارات، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد-"19 للدخول، اعتبارًا من غد الأحد .

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام جواز المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وقالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

الإمارات فحوصات كورونا أبوظبي جائحة كورونا فيروس كورونا

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