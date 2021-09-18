إصابة شخصين في انفجار غرب كابول

إسلام آباد- (د ب أ):

أصيب شخصان، في انفجار، وقع في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول، طبقا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

ووقع الانفجار، في منطقة تسيطر عليها جماعة "الهزارة" العرقية، بمنطقة الشرطة الـ13، طبقا لما ذكرته صحيفة "إطلاعات روز" وتعنى" "أخبار اليوم" اليومية، التي تصدر في كابول.

وتشير معلومات أولية إلى أن الانفجار، ناجم عن تفجير قنبلة بدائية الصنع.

وتستخدم حركة طالبان المتشددة، التي تسيطر الآن على أفغانستان، بشكل متزايد هذا الأسلوب، لتنفيذ هجمات على خصومها، لاسيما مسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية بالأساس، خلال العقدين الماضيين.

ولم يصدر مسؤولو طالبان أي تعليق بشأن الحادث ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أيضا في البلاد.