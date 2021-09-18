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ألمانيا تسجل 8 آلاف و901 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

09:12 ص السبت 18 سبتمبر 2021
ألمانيا تسجل 8 آلاف و901 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

برلين- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، 8 آلاف و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و134 ألفا و779 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 92 ألفا و920 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 3 ملايين و882 ألفا و700 شخص.

ووفقًا للمعهد، فإن معدل الإصابات الجديدة خلال 7 أيام لكل 100 ألف نسمة في البلاد واصل الانخفاض لليوم الخامس على التوالي ليصل إلى 72 مقارنة بـ 74,4 أمس.​

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