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الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:14 ص السبت 18 سبتمبر 2021
الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الهندية 35 ألفا و662 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و417 ألفا و390 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم السبت، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 281 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة إلى 444 ألفا و529 شخصا.

وأفادت بأن 33 ألفا و798 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و632 ألفا و222 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 340 ألفا و639 حالة.

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