أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 6ر0% ليصل الإجمالى إلى 8ر41 مليون

نيويورك - (د ب أ):

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بنسبة 6ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 8ر41 مليون حالة، حتى الساعة 38ر2 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 61ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 3ر2 % عن نفس التوقيت من اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 1554 وفاة.