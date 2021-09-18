Masrawy logo white

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 6ر0% ليصل الإجمالى إلى 8ر41 مليون

12:05 ص السبت 18 سبتمبر 2021
أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 6ر0% ليصل الإجمالى إلى 8ر41 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بنسبة 6ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 8ر41 مليون حالة، حتى الساعة 38ر2 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 61ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 3ر2 % عن نفس التوقيت من اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 1554 وفاة.

فيروس كورونا نيويورك أمريكا جامعة جونز هوبكنز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا