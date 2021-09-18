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بايدن يدعو قادة العالم للتحرك الآن لتعزيز تعهدات مكافحة التغير المناخي

12:04 ص السبت 18 سبتمبر 2021
بايدن يدعو قادة العالم للتحرك الآن لتعزيز تعهدات مكافحة التغير المناخي

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء حول العالم اليوم الجمعة إنه "حان الوقت الآن" لتسريع الجهود لخفض انبعاثات الاحترار العالمي في خضم مخاوف بأن التعهدات تتأخر قبل قمة بالغة الأهمية للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله اليوم الجمعة في اجتماع افتراضي مع 9 آخرين من قادة العالم إننا "نعلم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به، وإذا كان هناك أي شيء، فإن وظيفتنا من وجهة نظري قد تنامت وباتت أكثر من ملحة".

وقال بايدن إن الهدف من المنتدى على مستوى الزعماء أن يكون أداة تقييم رصينة للتقدم العالمي أو عدمه، وذلك قبيل ستة أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو، حيث يصفه ناشطون في مجال المناخ ومسؤولون حكوميون بأنه لحظة فارقة لكبح التغير المناخي.

وأضاف بايدن أنه "يتعين علينا أن نأت إلى جلاسجو بأعلى قدر من طموحاتنا الممكنة".

وذكر مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن الاجتماع الذي كان مغلقا أنه جرت المناقشات بعد أن خلص البيت الأبيض إلى أن تحديه الأكبر هو إقناع الدول بأن تبدي أهمية ملحة وتقدم خططا لإجراءات ملموسة للقمة في اسكتلندا.

جو بايدن واشنطن أمريكا المناخ

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