الدواء الأمريكية ترفض تعميم جرعة ثالثة من فايزر وتكتفي بجرعة معززة لمن تخطى 65 عاما

وكالات:

صوت لجنة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على التوصية بجرعة معززة من لقاح "كوفيد-19" للأمريكيين الذين تخطت أعمارهم 65 عاما، أو ممن تعرض لخطر الإصابة بمرض شديد، أو العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ممن يتعرضون لخطر الإصابة، وذلك بعد رفضها تعميم الجرعة الثالثة على كل الأعمار.

وذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض أكد في وقت سابق أنه على استعداد لطرح جرعة معززة من لقاح "فايزر" الأسبوع المقبل إذا تمت الموافقة عليه.

وأوضحت رويترز، أن تصويت لجنة الخبراء بإدارة الغذاء والدواء اليوم، سيقلل من عدد الجرعات المعززة التي ستوزعها الإدارة الأمريكية، نظرا لتحديدها لفئات معينة.

ورفض أعضاء اللجنة طلب شركة فايزر للحصول على الموافقة الكاملة للجرعات المعززة لمن هم في سن 16 عاما وما فوق.

وأكدت أن إدارة الغذاء والدواء ستأخذ في الاعتبار توصية اللجنة عند اتخاذ قرارها النهائي بشأن الجرعات المعززة.