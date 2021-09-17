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أول تعليق من الولايات المتحدة على استدعاء فرنسا سفيرها في واشنطن وأستراليا

11:13 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
أول تعليق من الولايات المتحدة على استدعاء فرنسا سفيرها في واشنطن وأستراليا

البيت الأبيض

وكالات:

أعرب البيت الأبيض عن أسفه لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن، احتجاجا على الصفقة الدفاعية التي عقدتها الولايات المتحدة مع أستراليا على حساب باريس.

وقال مسؤول بالبيت الأيبض، لوكالة رويترز، إن "البيت الأبيض يأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها بواشنطن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الخلافات مع فرنسا في الأيام المقبلة، ونحن على اتصال مع الشركاء الفرنسيين بشأن قرار استدعاء السفير".

استدعت فرنسا سفيريها في كل من الولايات المتحدة واستراليا للتشاور على خلفية الخلاف الذي نشب بسبب صفقة الغواصات التي كانت ستصدرها إلى استراليا ولكنها فشلت.

وأعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان مساء اليوم الجمعة في باريس، أن هذه الخطوة الاستثنائية تتم بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

الولايات المتحدة البيت الأبيض واشنطن أستراليا

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