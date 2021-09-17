الخطوط الجوية التونسية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا 23 سبتمبر

تونس - (أ ش أ):

أعلنت الخطوط التونسية عن استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة في ليبيا، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأكدت الخطوط الجوية التونسية، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا.

يذكر أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الحدود البرية والجوية، بين تونس وليبيا، خلال اجتماع مسؤولين من كلا البلدين، عقد الأربعاء الماضي، بجزيرة جربة بولاية مدنين، خلال يومين على أقصى تقدير واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين، وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة.

وكانت قد أغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 يوليو الماضي من قبل الحكومة الليبية بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا في تونس.