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الرئيس التونسي يأمر بعدم منع أي شخص من السفر ما لم يكن مطلوبًا للقضاء

09:57 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
الرئيس التونسي يأمر بعدم منع أي شخص من السفر ما لم يكن مطلوبًا للقضاء

الرئيس قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليمات بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان على قوائم الضبط والإحضار أو صادر ضده حكم قضائي ومطلوب إيداعه بالسجن.

وأكد سعيد - وفقًا لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة - على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.

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