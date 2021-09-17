الرئيس التونسي يأمر بعدم منع أي شخص من السفر ما لم يكن مطلوبًا للقضاء
تونس - (أ ش أ):
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليمات بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان على قوائم الضبط والإحضار أو صادر ضده حكم قضائي ومطلوب إيداعه بالسجن.
وأكد سعيد - وفقًا لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة - على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.
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