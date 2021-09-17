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مجلس الأمن يجدد تفويض بعثته في أفغانستان حتى 17 مارس القادم

09:55 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
مجلس الأمن يجدد تفويض بعثته في أفغانستان حتى 17 مارس القادم

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (أ ش أ):

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة ستة أشهر أخرى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على تبني مشروع قرار قدمته إستونيا والنرويج، لتمديد تفويض البعثة الأممية، الذي كان سينقضي اليوم، لمدة ستة أشهر، حتى 17 مارس القادم.

وأكد المجلس على الأهمية القصوى لاستمرار تواجد بعثة الأمم المتحدة وغيرها من وكالاتها وبرامجها في أفغانستان، داعيا كافة الأطراف في البلاد وخارجها إلى تنسيق خطواتها مع البعثة ضمن إطار ولايتها وضمان الأمن والسلامة وحرية التنقلات لموظفي الأمم المتحدة في أفغانستان والمتعاقدين معها هناك".

وطلب المجلس، وفقا للقرار الجديد، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقديم تقرير في موعد أقصاه 31 يناير القادم يضم التوصيات الاستراتيجية والعملياتية حول تفويض البعثة الأممية، نظرا للمستجدات السياسية الأخيرة في أفغانستان، حيث عادت حركة طالبان إلى الحكم.

وشدد على أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وشاملة في أفغانستان، مع المشاركة الكاملة والمتساوية من قبل النساء، مشيرين إلى أهمية حماية حقوق الإنسان في البلاد، ومنهم النساء والأطفال والأقليات.

هذا المحتوى من

مجلس الأمن الدولي أفغانستان الأمم المتحدة

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