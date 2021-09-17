الكرملين: مناقشة شراء حاملات المروحيات "ميسترال" الفرنسية ليست مطروحة

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن مسألة العودة إلى قضية شراء حاملات المروحيات (ميسترال) من فرنسا غير واردة على جدول الأعمال الروسي.

وأضاف بيسكوف، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتوقع تغيّر في موقف فرنسا حول "ميسترال": "إن هذه المسألة غير واردة على جدول الأعمال إطلاقا".

يُذكر أنه تم توقيع عقد توريد حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" بقيمة 1.2 مليار يورو بين شركة "دي.سي.إن.إس / إس.لي.أكس" الفرنسية وشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2011.

وكان من المقرر أن تقوم فرنسا بتسليم السفينة الأولى "فلاديفوستوك"، إلى روسيا في نوفمبر عام 2014، ولكن بسبب الأحداث في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على روسيا قرر الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند تعليق العقد.