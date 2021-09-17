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الكويت: حالة وفاة واصابة 63 بكورونا

09:38 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
الكويت: حالة وفاة واصابة 63 بكورونا

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411081.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالة وفاة بسبب كورونا ليصل الإجمالي 2437.

وأوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 20 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وأشار إلى أن تم تسجيل 92 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 407712 حالة.

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