‏واشنطن تعترف بخطأ غاراتها الأخيرة في كابول وقتل 10 مدنيين

وكالات:

اعترف قائد القيادة الوسطى الأمريكي كينيث ماكنزي، بأن الضربة التي نفذها الجيش الأمريكي الشهر الماضي في أفغانستان أدت إلى مقتل 10مدنيين.

‏وأوضح ماكنزي، في مؤتمر صحفي، أن الضربة التي تم تنفيذها الشهر الماضي في كابل كانت "خطأ".

‏واستبعد مقتل عناصر من داعش بغارة كابل يوم 29 أغسطس.

وأضاف "نادمون على خطأ الغارة على كابول في 29 أغسطس ونتحمل المسؤولية".

ونفذ الجيش الأمريكي في أغسطس الماضي غارة جوية قال إنها استهدفت عناصر تنظيم داعش في كابول.

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