الشرطة الألمانية تشن حملة واسعة وتفتش فندقا في دوسلدورف لوجود تهديد أمني

دوسلدورف - (د ب أ):

توجهت الشرطة الألمانية بأعداد كبيرة إلى أحد فنادق دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد وقامت بتفتيش الفندق لوجود تهديد أمني.

وعثرت الشرطة مساء اليوم الجمعة على مسدس بإحدى الغرف واعتقلت أحد الأشخاص.

وأخلت الشرطة الفندق من نزلائه وما تزال المهمة مستمرة.

وتقوم فرقة من القوات الخاصة بتفتيش المكان.