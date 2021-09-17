أمريكا ..قوات إنفاذ القانون تستعد لمواجهة احتجاجات الكابيتول غدا

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم مسؤولو إنفاذ القانون تجنب تكرار الانفلات الأمني الذى حدث خلال أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، ويستعدون للأسوأ قبل تجمع مقرر له غدا السبت لدعم الأشخاص المقبوض عليهم بعد اقتحام المبنى في مطلع العام الحالي.

وعلى الرغم من عدم اكتشاف أي تهديد محدد، إلا أن الإجراءات الأمنية يتم اتباعها وفقا لما قال مسؤول أمني إنه توخي الحذر الشديد، وتشمل وضع الحرس الوطني في حالة تأهب وإعادة تثبيت السياج حول مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولم يتضح عدد المتظاهرين والمتظاهرين المناوئين لهم الذين سيشاركون في المظاهرة ظهر غد بتوقيت واشنطن.

وتنظم المظاهرة مجموعة تحتج على المحاكمات الفيدرالية المستمرة لمئات الأشخاص المتهمين بعد اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير، حيث كانوا يسعون إلى تعطيل التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.