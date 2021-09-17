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بينها مصر.. إنجلترا تحذف 8 دول من القائمة الحمراء لمنع السفر

07:26 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
بينها مصر.. إنجلترا تحذف 8 دول من القائمة الحمراء لمنع السفر

إنجلترا

وكالات:

أعلنت السلطات في إنجلترا عن رفع ٨ دول من القائمة الحمراء للسفر إليها، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، وفقا لبي بي سي، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من أكتوبر.

وأوضحت إنجلترا أنها سترفع اسم مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا من القائمة الحمراء.

وقالت ويلز إنها ستحذو حذو إنجلترا في إزالة تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا من القائمة الحمراء.

وأوضحت ويلز أنها "تدرس بعناية" التغييرات المقترحة على الاختبار لكنها قالت إنها "لا تخلو من المخاطر".

وكان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، قال إن أقل من 1٪ من المسافرين من البلدان منخفضة الخطورة كانت نتيجة اختبارهم إيجابية ويجب إلغاء جميع الاختبارات الخاصة بالمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل "بما يتماشى مع معظم الدول الأوروبية الأخرى".

إنجلترا القائمة الحمراء وزارة النقل البريطانية

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