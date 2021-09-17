‏تظاهرات في واشنطن غدا.. والبنتاجون يوافق على نشر الحرس الوطني

وكالات:

تترقب العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا، تظاهرات ينظمها اليمين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وافقت على إرسال 100 عنصر من الحرس الوطني لتأمين تظاهرات الكابيتول.

وقال المتحدث باسم قيادة الحرس الوطني الكولونيل كريستوفر ميتشل لـ"سكاي نيوز عربية"، إن شرطة العاصمة، وتحديدا الشرطة المكلفة حماية الكونجرس، طلبت مساعدة لاحتواء التظاهرات المرتقبة.

وأضاف ، في تصريحاته منذ أيام، أن وزارة الدفاع الأميركية، تدرس هذا الطلب الآن، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.