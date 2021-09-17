سفير السودان بالقاهرة: مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة وعلاقاتنا استراتيجية

الغردقة - (أ ش أ):

أعرب السفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة عن سعادته البالغة بالجولة السياحية التي قام بها ووفد وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان في مدينة الغردقة ، مؤكدًا أن مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة.

وقال السفير السوداني ،في تصريحات اليوم على هامش الجولة السياحية التي يرافق خلالها وفد أئمة وواعظات السودان الذي يشارك في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف المصرية، إن الأمن القومي السوداني مرتبط بالأمن القومي المصري، وعلاقتنا استراتيجية، مشيرا إلى أن السودان ومصر انتهجتا نموذجًا فريدًا في التعامل والتعاون بين البلدين.

وأشار السفير السوداني بالقاهرة إلى أن كل اهتمام العلاقات المصرية ـ السودانية هو الجانب العملي، حيث هناك ترابط في مشروعات كثيرة منها الكهرباء والنقل النهري الذي تكلفت به الحكومة المصرية، والتعاون في تطوير صناعة اللحوم وغيرها من المجالات المتعددة والتي تقبل التنفيذ الفوري ، وهو ترجمة عملية في التنمية الشاملة، مشيدا بالدورات التدريبية المشتركة التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات من مصر والسودان .