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روسيا تدرس زيادة الضرائب على توزيعات أرباح الشركات

05:25 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
روسيا تدرس زيادة الضرائب على توزيعات أرباح الشركات

روسيا

موسكو - (د ب أ):

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية تدرس زيادة الضرائب على أرباح الشركات بهدف دفع هذه الشركات إلى زيادة الإنفاق الاستثماري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن هذا الاقتراح موجود ضمن مسودة ميزانية العام المالي المقبل. ويأتي الاقتراح في أعقاب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات المحلية إلى زيادة استثماراتها في الداخل لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المصادر إن المقترح يتضمن زيادة الضريبة على أرباح الشركات بمقدار يتراوح بين 5 و10 نقاط مئوية في حين تبلغ الضريبة حاليا 20%، بالنسبة للشركات التي زادت توزيعاتها النقدية عن استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وسيتم حساب معدل الضريبة على أساس حساب التوزيعات النقدية مخصوم منها النفقات الاستثمارية للشركة.

كانت مجموعة آر.بي.سي الإعلامية قد أشارت إلى هذا الاقتراح في وقت سابق وقالت إنه لم يتضح بعد الصناعات التي سيتم تطبيق الزيادة عليها.

روسيا موسكو الحكومة الروسية الضرائب

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