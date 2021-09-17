السعودية: استمرار انخفاض الإصابات والحالات الحرجة لمرضى كورونا

الرياض - (د ب أ):

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات والحالات الحرجة لمرضى كورونا المسجلة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد ارتفاع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 51ر40 مليون جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 546411 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 535373 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8651 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة،عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 378 حالة، فيما تم امس الخميس تسجيل 405 حالات بانخفاض قدره 27 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا طفيفا حيث تم تسجيل 2387 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2382 حالة وذلك بزيادة قدرها 5 حالات فقط.