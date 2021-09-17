سفير مصر لدى الجزائر: زيارة سامح شكري الأخيرة بمثابة انطلاقة جديدة لدفع العلاقات بين البلدين

الجزائر - أ ش أ

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الأخيرة إلى الجزائر خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الماضي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا ولقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة كانت بمثابة انطلاقة جديدة لدفع قدما العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السفير ،في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة المشاورات الثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإعادة تنشيط عمل اللجنة المصرية الجزائرية العليا المشتركة بهدف ترقية التعاون في المجال الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء الدولتين وذلك في مطلع العام القادم.

وأضاف السفير مشرفة أنه تم بحث استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين عقب إغلاق السلطات الجزائرية المجال الجوي على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك لتنشيط التدفق السياحي الجزائري إلى مصر التي تضم العديد من الأماكن السياحية والتراثية تجذب السائح الجزائري.

وتابع السفير المصري لدى الجزائر أن هناك استمرارا للتنسيق المصري الجزائري في الملفات ذات الأهمية المشتركة، فضلا عن مواصلة التعاون في المحافل الدولية والإقليمية.