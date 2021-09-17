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تونس تعلن استغرابها من بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

02:00 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
تونس تعلن استغرابها من بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

وزارة الخارجية التونسية


تونس - (د ب أ):

أعربت تونس، اليوم الجمعة، عن استغرابها مما جاء في بيان إثيوبيا بشأن مبادرة تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تستغرب ما صدر من إثيوبيا عبر بيان وزارة خارجيتها وتضمن "تشكيكا في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".

كانت إثيوبيا انتقدت تونس لطلبها من مجلس الأمن إصدار قرار في البداية بخصوص الأزمة. واعتبرت إثيوبيا ذلك "خطأ تاريخيا يقوض مسؤولية تونس كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد افريقيا".

ورفضت تونس تلك الانتقادات وأوضحت اليوم أنها "حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كل الأطراف المعنية ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر".

وأضافت الخارجية التونسية "أن مبادرتها لم تكن موجهة ضد أي طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل إلى حل توافقي".

وقال بيان الخارجية "إن تونس تجدد تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة".

كان مجلس الأمن الدولي حث الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، إثيوبيا ومصر والسودان، على العودة الى المفاوضات، مضيفا أن المجلس ليس الجهة المختصة في مثل هذه النزاعات.

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