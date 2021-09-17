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الولايات المتحدة تجدد التزامها بمحاربة القاعدة في جميع أنحاء العالم

01:31 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة تجدد التزامها بمحاربة القاعدة في جميع أنحاء العالم

القوات الأمريكية في أفغانستان


واشنطن - أ ش أ

جددت الولايات المتحدة التزامها بمحاربة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكافحة تمويلها.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، فرض عقوبات على خمسة من أنصار تنظيم القاعدة العاملين في تركيا.

وأكدت مواصلة العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها، في تحديد وكشف وتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة.
وأضاف البيان، أن الأشخاص الخمسة قدموا مجموعة من الخدمات المالية وخدمات تسهيل السفر إلى تنظيم القاعدة، ولفت إلى أن واشنطن سوف تراقب هذه الشبكات اليقظة لردعها عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتوليد عائدات للعمليات الإرهابية.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول "إن الولايات المتحدة لن تنسى أبدًا ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ومخططات تنظيم القاعدة الأخرى حول العالم، مؤكدة استمرارها في استهداف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها ومصالحها".

هذا المحتوى من

تنظيم القاعدة أفغانستان الانسحاب الأمريكي محاربة الإرهاب

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