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الهند: تسجيل 34 ألفًا و403 إصابات بكورونا في 24 ساعة

08:56 ص الجمعة 17 سبتمبر 2021
الهند: تسجيل 34 ألفًا و403 إصابات بكورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 34 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة بنسبة 12.5% عن أعداد الإصابة التي تم تسجيلها أمس.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 37 ألفا و950 حالة من الفيروس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فإن نصيب الهند يبلغ أكثر من 25% من متوسط اللقاحات التي يتم إعطاؤها للأشخاص يوميا حول العالم.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 الهند

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