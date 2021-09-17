الهند: تسجيل 34 ألفًا و403 إصابات بكورونا في 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 34 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة بنسبة 12.5% عن أعداد الإصابة التي تم تسجيلها أمس.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 37 ألفا و950 حالة من الفيروس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فإن نصيب الهند يبلغ أكثر من 25% من متوسط اللقاحات التي يتم إعطاؤها للأشخاص يوميا حول العالم.​