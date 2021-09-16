Masrawy logo white

البرازيل تحقق في احتمال صلة وفاة شاب بتلقي لقاح فايزر

11:36 م الخميس 16 سبتمبر 2021
البرازيل تحقق في احتمال صلة وفاة شاب بتلقي لقاح فايزر

لقاح فايزر

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

قال ممثلو وزارة الصحة البرازيلية في مؤتمر صحفي إنه تم فتح تحقيق في وفاة شاب بولاية ساو باولو بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأصدرت البرازيل أمس الأربعاء توصية للدول بوقف تطعيم الشباب الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

وبحسب التوصية، يجب ألا يحصل الشباب الذين حصلوا على الجرعة الأولى بالفعل على الجرعة الثانية، إلا إذا كان لديهم مرضا مزمنا أو إعاقة.

وقال وزير الصحة مارسيلو كيروجا إن الولايات يجب أن تستخدم اللقاحات الحاصلة على موافقة هيئة تنظيم الشؤون الصحية لمن لم يتجاوزوا 18 عاما.

ولم تصدر السلطات البرازيلية موافقتها لاستخدام لقاحات للشباب حتى الآن باستثناء فايزر.

وكان وزير برازيلي قد قال في وقت سابق مساء اليوم إن مراهقا توفي بعد تلقيه جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

لقاح فايزر البرازيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

بريطانيا تدعو الناخبين لتحديد ما يجب إلغاؤه من قواعد أوروبية بعد بريكست

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا