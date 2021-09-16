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كورونا في أمريكا: 7ر41 مليون إصابة و667 ألفا و 750 وفاة

10:52 م الخميس 16 سبتمبر 2021
كورونا في أمريكا: 7ر41 مليون إصابة و667 ألفا و 750 وفاة

أمريكا

نيويورك - (د ب أ);

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 6ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 7ر41 مليون حالة، حتى الساعة 0334 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 667 ألفا و750.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 61ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 4ر2 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 432 وفاة.

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