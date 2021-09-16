Masrawy logo white

رئيس حزب العمال السابق ببريطانيا يقف إلى جانب الصين في صراعها مع التحالف الجديد

09:58 م الخميس 16 سبتمبر 2021
رئيس حزب العمال السابق ببريطانيا يقف إلى جانب الصين في صراعها مع التحالف الجديد

جيريمي كوربين

لندن - (أ ش أ):

أثار رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين ضجة بعد انحيازه إلى الصين في الخلاف بشأن اتفاقية الدفاع البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

واتهم كوربين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببدء "حرب باردة جديدة" باتفاقه المعروف ب"اوكوس" في إشارة إلى أسماء الدول الثلاث، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتعاون الحلفاء الثلاثة في تطوير أول أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للبحرية الأسترالية.

وأعلن كوربين أن "بدء حرب باردة جديدة لن يجلب السلام والعدالة وحقوق الإنسان للعالم" وفق ما قاله على موقعه على الانترنت.

وأشاد رئيس الوزراء الليلة الماضية بالاتفاقية ووصفها بأنها "حيوية للدفاع عن مصالحنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال إن التحالف الثلاثي "سيقربنا أكثر من أي وقت مضى" وكان مهمًا "لحماية شعبنا في الوطن".

هذا المحتوى من

جيريمي كوربين بريطانيا اتفاقية الدفاع البريطانية حزب العمال

الخبر التالى:

ميركل وماكرون يبحثان ملف أفغانستان والعلاقات الأوروبية مع الجيران الشرقيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا