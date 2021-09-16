رئيس حزب العمال السابق ببريطانيا يقف إلى جانب الصين في صراعها مع التحالف الجديد

لندن - (أ ش أ):

أثار رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين ضجة بعد انحيازه إلى الصين في الخلاف بشأن اتفاقية الدفاع البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

واتهم كوربين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببدء "حرب باردة جديدة" باتفاقه المعروف ب"اوكوس" في إشارة إلى أسماء الدول الثلاث، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتعاون الحلفاء الثلاثة في تطوير أول أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للبحرية الأسترالية.

وأعلن كوربين أن "بدء حرب باردة جديدة لن يجلب السلام والعدالة وحقوق الإنسان للعالم" وفق ما قاله على موقعه على الانترنت.

وأشاد رئيس الوزراء الليلة الماضية بالاتفاقية ووصفها بأنها "حيوية للدفاع عن مصالحنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال إن التحالف الثلاثي "سيقربنا أكثر من أي وقت مضى" وكان مهمًا "لحماية شعبنا في الوطن".