واشنطن تؤكد أن الإرهابي المتهم الرئيسي بـ"مذبحة كرداسة" يعيش في تركيا

كتب - محمد عطايا:

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإرهابي الهارب، محمد نصر الدين الغزلاني، يعيش حاليا في تركيا، مع قيادي حركة الجهاد مجدي محمد محمد سالم.

وانضم الغزلاني، لتنظيم طلائع الفتح، الجناح المسلح لجماعة الجهاد المصرية، والتي أسسها أيمن الظواهري في بيشاور بباكستان في العام 1988، حيث قاد الغزلاني مجموعة من عناصر الإخوان وقاموا باقتحام مركز شرطة كرداسة، مدججين بالأسلحة النارية والقذائف وقتلوا مأمور مركز الشرطة ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون.

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الإرهابي الهارب، محمد نصر الدين الغزلاني، والمصري ماجد محمد محمد، و3 مواطنين أتراك على قائمة الإرهاب، فضلا عن توقيع عقوبات عليهم، لارتباطهم بتنظيم القاعدة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها "صنفت المصري محمد نصر الدين الغزلاني المتواجد في تركيا، ضمن 5 آخرين، على قائمة الإرهاب لارتباطهم بتنظيم القاعدة، وتوقيع عقوبات عليهم".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإرهابي الإخواني الهارب يعيش في تركيا.

وذكرت الوزارة أن "محمد نصر الدين الغزلاني، يعيش في تركيا؛ مواليد 06 سبتمبر 1968؛ مصري الجنسية؛ على لائحة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة، فضلا عن إدراج قيادى تنظيم الجهاد مجدى محمد محمد سالم قنديل، على قائمة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بتنظيم القاعدة، ويعيش في تركيا".

وأضافت أنه تم "إدراج سونر جرلين، يعيش في اسطنبول بتركيا؛ مواليد 06 يونيو 1988؛ ومكان الولادة في غازي عثمان باشا بتركيا؛ على قائمة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة، وجوزيل سيبرايل، ومواليد 10 يوليو 1993، يعيش في تركيا، وتم إدراجه على قوائم الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة".

وأوضحت أن المواطن التركي الثالث هو "نور الدين مصلحان، يعيش في اسطنبول تركيا، مواليد 20 مايو 1974، ومحل ولادته بتركيا، وتم إدراجه على قوائم الإرهاب لارتباطه بالقاعدة".