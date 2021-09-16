Masrawy logo white

كوريا الجنوبية واليابان تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

07:05 م الخميس 16 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

سول - (أ ش أ):

بحث المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية "لي سانغ-ريول" ونظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" اليوم /الخميس/ الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس /الأربعاء/، وصاروخ كروز بعيد المدى في عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية " يونهاب "- بأن الجانبين أكدا مجددا أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان، وبين البلدين والولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم في جهود السلام الدائم.

ومن جانبه، شدد "لي" على الحاجة إلى تسريع المشاورات الثنائية، لا سيما من خلال التبادلات رفيعة المستوى المختلفة.

وفيما يتعلق بقضية جزر دوكو، أكد "لي" أن سول لا يمكنها قبول أي مطالبة إقليمية بجزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية والتي تدعي اليابان ملكيتها لها، وأوضح "فوناكوشي" موقف طوكيو من هذه القضية.

واتفق الجانبان برغم الخلافات على مواصلة الاتصال الوثيق من أجل التنمية " التي تركز على المستقبل " للعلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوريا الجنوبيا اليابان شبه الجزيرة الكورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا