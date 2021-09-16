الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري الهادف لمعالجة القضايا الاقتصادية في البلاد

وكالات:

أقرت الحكومة اللبنانية، البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، متخذة "معا للإنقاذ" شعارا لها، وذلك بهدف معالجة بعض القضايا المالية في البلاد.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ونقلت عنه الرئاسة اللبنانية، إنه "تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة [معاً للإنقاذ]".