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الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري الهادف لمعالجة القضايا الاقتصادية في البلاد

05:40 م الخميس 16 سبتمبر 2021
الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري الهادف لمعالجة القضايا الاقتصادية في البلاد

لبنان

وكالات:

أقرت الحكومة اللبنانية، البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، متخذة "معا للإنقاذ" شعارا لها، وذلك بهدف معالجة بعض القضايا المالية في البلاد.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ونقلت عنه الرئاسة اللبنانية، إنه "تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة [معاً للإنقاذ]".

الحكومة اللبنانية القضايا الاقتصادية وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

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