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وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات بين بلادها وفرنسا

05:39 م الخميس 16 سبتمبر 2021
وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات بين بلادها وفرنسا

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، على متانة العلاقات الثنائية بين بلادها وفرنسا، معربة عن شكرها وتقديرها لجمهورية فرنسا على وقوفها إلى جانب السودان في مرحلة الإنتقال الديمقراطي بعد الثورة.

وتسلمت المهدي، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، معربة عن تمنياتها لها التوفيق في مهام عملها، وللعلاقات السودانية الفرنسية مزيدا من الازدهار والنماء.

من جانبها، أعربت سفيرة فرنسا عن بالغ سعادتها بوجودها في السودان، مؤكدة على المضي قُدما في طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر استئناف جلسات الحوار الاستراتيجى في الأيام المقبلة.

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مريم الصادق المهدي السودان وزارة الخارجية السودانية فرنسا

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