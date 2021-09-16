الصين توسع قيود الحد من تلوث الهواء قبل استضافة الأولمبياد الشتوي

بكين - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن الصين تعتزم توسيع نطاق قيود الحد من تلوث الهواء، والمفروضة بالفعل في بكين وهيبي، لتشمل مدنا أخرى في المراكز الرئيسية لصناعة الفحم والصلب والزيوت، قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين العام المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه سيتم تنفيذ الخطة في مدن أقاليم هيبي وشانشي وشاندونج وهينان، بداية من أكتوبر المقبل وحتى مارس من عام 2022، استنادا إلى مسودة المقترح من وزارة البيئة الصينية.

وسيتعين على مدينة تانجشان، أكبر مدينة لصناعة الصلب في الصين، الحد من التلوث الحاد للهواء إلى أربعة أيام على مدار ستة أشهر، في حين سيتعين على بكين الحد من التلوث إلى ستة أيام.

وتسعى الصين إلى ضمان وجود سماء زرقاء صافية خلال فترة إقامة الأولمبياد الشتوي في شهر فبراير المقبل، من خلال إطلاق حملات في أنحاء البلاد لخفض معدل الأنشطة الصناعية التي تسبب معدلات تلوث مرتفعة، أو التي لا تلتزم بمعايير كثافة الطاقة.

وتبنت السلطات الصينية إجراءات مماثلة قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها بكين في عام 2008، حيث تم آنذاك إغلاق العديد من المصانع في المناطق الصناعية القريبة من العاصمة.