ألمانيا تلقي القبض على سوري مشتبه به في تدبير هجوم على معبد يهودي

برلين- أ ش أ:

ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري مشتبه به في تدبير هجوم على معبد يهودي، حيث انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة الألمانية بمحيط معبد يهودي بمدينة هاجن الألمانية بعد أنباء عن احتمال وقوع هجوم على المعبد اليهودي في "يوم الغفران" الذي يعدّ من أهم الأعياد اليهودية.

وطبقا لتقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية فقد تم القبض على شاب سوري مشتبه به يبلغ من العمر 16 عاما يعيش كان يخطط لشنّ هجوم بمتفجرات على المعبد اليهودي.

وأكد هيربت رويل وزير داخلية ولاية (نوردهايم فيستفاليا)، توقيف "شاب قاصر"، وعدد من الأشخاص، وتم إلغاء الفاعليات المقررة لإحياء "يوم الغفران" بسبب التهديد الأمني.

وفي سياق آخر، أعلن المدعي العام الألماني، الخميس، اتهام 4 أشخاص مشتبه بهم دعم تنظيم جبهة النصرة المتطرف.

وقال المدعي العام - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن المشتبه به الأول، ويحمل الجنسية الألمانية، كان قد وجه إليه اتهاما الشهر الماضي بالانضمام إلى التنظيم المتطرف بعد سفره إلى سوريا في عام 2013، حيث ظل عضوا به حتى مارس 2014.

وأضاف البيان أن باقي المشتبه بهم الثلاثة وجهت إليهم اتهامات تتعلق بجمع الأموال لتنظيم جبهة النصرة بناء على طلب من المشتبه به الأول، حيث قاموا بتحويل مبالغ مالية إليه في أواخر عام 2013، وبداية عام 2014.

ووفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، فقد تم حجب إعلان أسماء المشتبه بهم.

وأشارت الشبكة إلى أن المشتبه به الأول كان قد تم اعتقاله في سبتمبر الماضي في السنغال وتم ترحيله لألمانيا في مايو الماضي، حيث ظل قيد الاحتجاز.