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تفاقم الخلاف السياسي في الصومال يهدد الانتخابات

04:42 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تفاقم الخلاف السياسي في الصومال يهدد الانتخابات

محمد عبدالله محمد رئيس الصومال

مقديشو- (بي بي سي):

علق رئيس الصومال، محمد عبدالله محمد، سلطة رئيس الوزراء وسحب منه صلاحيات التعيين والفصل، مما أدى إلى تصاعد الخلاف الناجم عن التحقيق في جريمة قتل لم تحل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قيام رئيس الوزراء، محمد حسين روبل، بإيقاف رئيس المخابرات في البلاد فهد فاسين، متهما إياه بالفشل في التحقيق في وفاة موظفة في جاز الأمن الإلكتروني.

ويقول المراسلون إن الانقسامات بين كبار قادة الصومال تهدد بعرقلة الانتخابات وانحرافها عن مسارها.

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رئيس الصومال محمد عبدالله محمد الصومال مقديشو

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