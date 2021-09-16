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تحذير من ثوران بركان في إحدى جزر الكناري الإسبانية

04:09 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تحذير من ثوران بركان في إحدى جزر الكناري الإسبانية

جزر الكناري الإسبانية- أرشيفية

مدريد- (د ب أ):

حذرت السلطات في جزيرة لا بالما، وهي إحدى جزر الكناري الإسبانية، من ثوران بركاني محتمل بعد نشاط زلزالي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الخميس، أن سلطات الجزيرة فعَّلت مستوى الإنذار الأصفر، وهو المستوى الثاني على المؤشر المكون من أربعة مستويات.

وصدرت التعليمات لسكان جنوب الجزيرة الصغيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة بإعداد أمتعة خفيفة مع هواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي دواء قد يحتاجون إليه إذا اضطروا إلى الإجلاء.

ومنذ يوم السبت الماضي، تم تسجيل أكثر من 4200 هزة زلزالية في منطقة سلسلة كومبر فيجا البركانية في جنوب الجزيرة.

وأعلن معهد ناشيونال جيوجرافيك أن الهزات الأرضية تزداد قوة وتقترب أكثر إلى السطح. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرض قليلا للأعلى في بعض الأماكن. ويشير هذا إلى أن الحمم البركانية تتراكم أسفل كومبر فيجا.

جزر الكناري الإسبانية جزيرة لا بالما مدريد

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