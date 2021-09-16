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تونس تعيد فتح المعابر والحدود مع ليبيا بعد اتفاق على بروتوكول صحي

04:09 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تونس تعيد فتح المعابر والحدود مع ليبيا بعد اتفاق على بروتوكول صحي

تونس تعيد فتح المعابر والحدود مع ليبيا

تونس- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتبارا من صباح الجمعة، وذلك بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا.

وجاء قرار الرئاسة التونسية عقب اجتماع ضم لجنتين من البلدين أمس الأربعاء في جزيرة جربة جنوب البلاد أفضى إلى توقيع بروتوكول صحي يلتزم به الطرفان.

وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس التريث في فتح الحدود بسبب الوباء وقرار ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد في يوليو الماضي للأسباب ذاتها.

ومن شأن قرار اليوم أن ينهى حالة الشلل لحركة التنقل للمسافرين والتجار وانسياب السلع على الحدود.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن البروتوكول الصحي سيكون قابلا للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وأن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

وتضمن الاتفاق بين البلدين وضع فرق صحية في المعابر الحدودية من أجل التطعيم ضد فيروس كورونا وتنظيم حملات مكثفة للتطعيم في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

فتح المعابر المعابر الحدودية تونس ليبيا

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