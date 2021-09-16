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دراسة في إسرائيل: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

03:41 م الخميس 16 سبتمبر 2021
دراسة في إسرائيل: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أظهرت دراسة قصيرة الأمد جرت في إسرائيل أن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا يقلل بصورة كبيرة الإصابات المرتبطة بكورونا في الأشخاص بداية من عمر 60 عاما فما فوق.

وأظهر تحليل نشرته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية أمس أنه بعد 12 يوما من الجرعة الإضافية، تراجعت معدلات الإصابات المؤكدة في مجموعة حصلت على الجرعة المعززة بمعدل 11 مرة مقارنة بمجموعة حصلت على الجرعتين القياسيتين.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن معدلات الإصابة بأعراض خطيرة جاءت أقل بنحو 20 مرة في المجموعة الحاصلة على الجرعة المعززة.

وأصبحت إسرائيل، في نهاية تموز/يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم، وأعقبتها لاحقا في ذلك دول أخرى.

وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل بصورة كبيرة، في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.

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