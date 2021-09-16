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إيران تُقر لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

03:29 م الخميس 16 سبتمبر 2021
إيران تُقر لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

لقاح جونسون آند جونسون

طهران- (د ب أ):

أصدرت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية ترخيصا لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بعدما ألغت البلاد حظرا سابقا على اللقاحات أمريكية المنشأ.

ونقلت وكالة "تسنيم"الإيرانية عن رئيس المنظمة محمد رضا شانه ساز، قوله إنه تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون وعلى لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي، الذي يتكون كل منهما من جرعة واحدة.

ولم يوضح التقرير ما إذا كانت إيران قد تلقت واردات من أي من اللقاحين.

لقاح جونسون آند جونسون إيران طهران منظمة الغذاء والدواء الإيرانية فيروس كورونا

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