شكري: نثق بقيادة الكونغو لمفاوضات سد النهضة.. ونتطلع لاستئنافها قريبًا

كتبت- رنا أسامة:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة، بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذي يُجري حاليًا زيارة للقاهرة: "نتطلع إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف مفاوضات سد النهضة".

وأضاف أن "هذا يأتي تنفيذًا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة نشِطة من المراقبين الدوليين دعمًا لرئيس الاتحاد الأفريقي، وبما من شأنه التوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو ما دعا إليه البيان".

ووصل الوزير الكونغولي القاهرة في وقت سابق الخميس، قادمًا من الخرطوم، حيث التقى وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بعد ساعات من زيارة إلى اثيوبيا.

وتأتي الزيارة في إطار جولة يجريها لوتوندولا تشمل أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، لبحث التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي أمس الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات، بأسرع وقت، من أجل التوصل لاتفاق ملزم ومقبول "في إطار زمني معقول".