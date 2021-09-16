Masrawy logo white

شكري: نثق بقيادة الكونغو لمفاوضات سد النهضة.. ونتطلع لاستئنافها قريبًا

02:42 م الخميس 16 سبتمبر 2021
شكري: نثق بقيادة الكونغو لمفاوضات سد النهضة.. ونتطلع لاستئنافها قريبًا

سامح شكري ووزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندو

كتبت- رنا أسامة:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة، بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذي يُجري حاليًا زيارة للقاهرة: "نتطلع إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف مفاوضات سد النهضة".

وأضاف أن "هذا يأتي تنفيذًا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة نشِطة من المراقبين الدوليين دعمًا لرئيس الاتحاد الأفريقي، وبما من شأنه التوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو ما دعا إليه البيان".

ووصل الوزير الكونغولي القاهرة في وقت سابق الخميس، قادمًا من الخرطوم، حيث التقى وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بعد ساعات من زيارة إلى اثيوبيا.

وتأتي الزيارة في إطار جولة يجريها لوتوندولا تشمل أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، لبحث التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي أمس الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات، بأسرع وقت، من أجل التوصل لاتفاق ملزم ومقبول "في إطار زمني معقول".

سامح شكري مفاوضات سد النهضة كريستوف لوتوندولا الكونغو الديمقراطية ملء سد النهضة اتفاق سد النهضة وزير خارجية الكونغو بيان مجلس الأمن حول سد النهضة جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اثيوبيا السودان مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة و3 ظواهر مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا