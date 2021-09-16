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شكري يبحث "استئناف سد النهضة" مع وزير الخارجية الكونغولي (صور)

02:33 م الخميس 16 سبتمبر 2021
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كتب- مصراوي:

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا، على رأس وفد رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية وخبير من الاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ آخر جولة احتضنتها كينشاسا في أبريل الماضي.

ووصل الوزير الكونغولي القاهرة في وقت سابق الخميس، قادمًا من الخرطوم، حيث التقى وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بعد ساعات من زيارة إلى اثيوبيا.

وتأتي الزيارة في إطار جولة يجريها لوتوندولا تشمل أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، لبحث التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض.

وأمس الأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي، مصر واثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات، بأسرع وقت، من أجل التوصل لاتفاق ملزم ومقبول في إطار زمني معقول.

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