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الدبيبة: زيارتي لمصر "رسالة إقليمية" لدورها الكبير بالمنطقة

02:22 م الخميس 16 سبتمبر 2021
الدبيبة: زيارتي لمصر "رسالة إقليمية" لدورها الكبير بالمنطقة

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليب

كتب- مصراوي:

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن زيارته الحالية لمصر "رسالة إقليمية" لدورها الكبير في المنطقة.

وأضاف أن "مصر أكدت أنها لن تكون إلا مع الشعب الليبي"، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في قصر الاتحادية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

يأتي ذلك بعد يومين من اجتماع الرئيس السيسي بكل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأكد الرئيس السيسي للدبيبة، رفض مصر لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

كما شدد على أهمية توحيد الجيش الليبي لحماية مقدرات الشعب، مؤكدًا أن عودة الاستقرار إلى ليبيا من الأولويات المصرية.

يأتي ذلك في إطار المساعي المصرية لتهدئة الخلافات بين الأفرقاء الليبيين، وتهيئة المسار للانتخابات المقبلة في ديسمبر.

ولا تزال الخلافات مستمر بين الدبيبة والبرلمان الليبي، رغم تشكيل حكومة وطنية منذ 6 أشهر، بإشراف الأمم المتحدة. وتجلت الخلافات مؤخرًا عبر جلسات المساءلة التي أجلت مرارا قبل أن تعقد مجددا منذ أيام.

وبينما تستمر تلك الخلافات، يشدد المجتمع الدولي على وجوب احترام موعد الانتخابات الذي تم التوافق عليه بإشراف أممي، وحدد في 24 ديسمبر المقبل، من أجل فتح صفحة حكم جديدة في البلاد، منتخبة شعبيا.

عبدالحميد الدبيبة حكومة ليبيا مصر ليبيا الرئيس السيسي مصطفى مدبولي

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