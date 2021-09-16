نادي الأسير الفلسطيني: 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- (د ب أ):

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، أن "الأسرى الستة يواجهون أوضاعًا صحية صعبة، تتفاقم جرّاء رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ"، لافتًا إلى أنه لا تطورات حتى الآن تتعلق بقضيتهم.

وأشار إلى أن أقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس مضرب منذ 64 يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 57 يومًا، وعلاء الأعرج منذ 39 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 31 يومًا، ورايق بشارات منذ 26 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 23 يومًا.

وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة وقف التوجه لمحاكم "الاحتلال العسكرية، التي تُشكّل أداة طيعة في يد جيش الاحتلال".

وكان الأسرى منذ مطلع العام الجاري وتحديدًا المعتقلون الإداريون قد نفذوا إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 520 أسيرًا.