وزيرة الجيوش الفرنسي تؤكد مقتل زعيم داعش في الساحل خلال عملية عسكرية

باريس- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، مقتل زعيم تنظيم داعش في منطقة الساحل، عدنان أبو وليد الصحراوي؛ إثر غارة جوية نفذتها قوة "برخان" في شهر أغسطس عام 2021 .

وقالت الوزيرة الفرنسية- في مؤتمر صحفي نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية مقتطفات منه، الخميس- إن زعيم داعش الإرهابي الذي تم قتله، مسئول عن هجمات نفذت في نيجيريا وبوركينا فاسو ودول أخرى، ومسؤول عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في منطقة الساحل منذ عام 2013، موضحة أن تنظيم داعش الإرهابي لديه بعض النقاط التي يتمركز فيها بمنطقة الساحل، مؤكدة مواصلة دعم جيوش دول الساحل لمواجهة الإرهاب.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مقتل أبو وليد الصحراوي على يد القوات الفرنسية، وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في الساحل"، مشيدا بـ "الأبطال الذين ماتوا من أجل فرنسا في عمليتي سرفال وبرخان في الساحل وأن تضحياتهم لم تذهب سدى".

كانت فرنسا قد أعلنت أنها ستعيد تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، وخفض عدد القوات في المنطقة بأكثر من ألفين على المدى الطويل.