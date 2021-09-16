نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الجزائر في زيارة رسمية

الجزائر- (د ب أ):

وصل موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، صباح الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقا.

وكان في استقبال الكوني بمطار الجزائر الدولي وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

كانت الجزائر استضافت نهاية الشهر الماضي اجتماعا لدول الجوار الليبي، حيث جدد وزير خارجيتها التأكيد على دعم مسعى المصالحة الوطنية لحلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها.