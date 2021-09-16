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نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الجزائر في زيارة رسمية

01:02 م الخميس 16 سبتمبر 2021
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الجزائر في زيارة رسمية

موسى الكوني

الجزائر- (د ب أ):

وصل موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، صباح الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقا.

وكان في استقبال الكوني بمطار الجزائر الدولي وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

كانت الجزائر استضافت نهاية الشهر الماضي اجتماعا لدول الجوار الليبي، حيث جدد وزير خارجيتها التأكيد على دعم مسعى المصالحة الوطنية لحلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

موسى الكوني المجلس الرئاسي الليبي الجزائر ليبيا

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