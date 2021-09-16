قانون إلزامية التطعيم بفرنسا: إيقاف 3000 شخص عن العمل لعدم تلقيحهم

باريس- أ ش أ:

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إيقاف نحو 3000 شخص يعملون في مجال الرعاية الصحية عن العمل وذلك لعدم حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال فيران في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، الخميس، إنه من بين 2.7 مليون موظف، تم أمس إيقاف نحو 3000 موظف بالمؤسسات الصحية والطبية الاجتماعية الذين لم يحصلوا على التطعيم.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن الوضع الصحي للوباء في البلاد "تحسن" وذلك بفضل حملة التطعيم الواسعة ويقظة الشعب الفرنسي والإجراءات الاحترازية وايضا فرض التصريح الصحي في البلاد.

وأكد فيران، أن الوباء لم ينته في فرنسا ولكن نسبة الإصابات في المستشفيات شهدت انخفاضا حيث يوجد أقل من ألفي مريض في الرعاية المركزة، مما يشير إلى أن الدولة تسير في طريق صحيح يجب مواصلته.

وفيما يتعلق بعودة الطلبة إلى المدارس في ظل الوباء، وصف الوزير الفرنسي عودتها حتى هذه اللحظة بأنها "ناجحة على المستوى الصحي، ولكن تم غلق عدد من الفصول الدراسية لمصلحة المدرسين والطلبة والأهالي بعد ظهور إصابات بكوفيد-19.

ودعا وزير الصحة الفرنسي المواطنين إلى اليقظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن 49 مليونا و850 مواطنا تلقوا اللقاح حتى هذه اللحظة أي ما يعادل 9 مواطنين من بين 10 تم تطعيمهم.

كان قانون إلزامية التطعيم لعمال الرعاية الصحية في فرنسا دخل حيز التنفيذ الأربعاء والذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أصدر تعميما بشأنه قبل شهرين وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية الأحد الماضي تسجيل 7679 إصابة جديدة بكوفيد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و905 آلاف و71 إصابة، مع تسجل 29 وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 115 ألفا و517 وفاة.